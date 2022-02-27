Возле многоэтажки в Киеве раздался взрыв: вспыхнуло 7 автомобилей (фото)

Взрывной волной повреждены окна, балконы с 1-15 этаж.

На улице Лаврухина в Киеве произошел взрыв во дворе 16-этажки. Загорелось 7 частных автомобилей.

Об єтом сообщает пресс-служба КМДА.

Проводится эвакуация людей из 1 подъезда. По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие предварительно с легкими повреждениями.

Уничтожены 7 частных легковых автомобилей. Взрывной волной повреждены окна, балконы с 1-15 этаж.