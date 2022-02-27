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Возле многоэтажки в Киеве раздался взрыв: вспыхнуло 7 автомобилей (фото)

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Возле многоэтажки в Киеве раздался взрыв: вспыхнуло 7 автомобилей (фото)

Фото із соцмереж

Взрывной волной повреждены окна, балконы с 1-15 этаж.

На улице Лаврухина в Киеве произошел взрыв во дворе 16-этажки. Загорелось 7 частных автомобилей.

Об єтом сообщает пресс-служба КМДА.

Проводится эвакуация людей из 1 подъезда. По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие предварительно с легкими повреждениями.

Уничтожены 7 частных легковых автомобилей. Взрывной волной повреждены окна, балконы с 1-15 этаж.

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  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

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