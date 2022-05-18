Возле Чернобыльской зоны снова масштабно горел лес: одну женщину спасли (фото и видео)

Возле Чернобыльской зоны снова масштабно горел лес: одну женщину спасли (фото и видео)

В Киевской области потушили пожар, который произошел вблизи Чернобыльской зоны.

Возгорание лесной подстилки вблизи села Страхолесье Вышгородского района возникло 17 мая. Во время пожара наши пожарные спасли местную жительницу.

Об этом отчитываются в ГСЧС.

Пожар на площади 45 га удалось локализовать в ночь на 18 мая, в 02:10. По состоянию на утро, 9:00, наблюдалось тление сухой травы и пней.

К тушению привлечены 16 спасателей и 4 ед. техники. Также наблюдаются осадки в виде дождя.

Напомним, на Куреневке в Киеве произошел пожар в частном доме, в результате погибла женщина.

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