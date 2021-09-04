Возгорание произошло во время репетиции: Ткаченко озвучил подробности пожара в костеле святого Николая в Киеве

Возгорание произошло во время репетиции: Ткаченко озвучил подробности пожара в костеле святого Николая в Киеве

Значительный ущерб зданию не нанесено.

Пожар в костеле святого Николая в Киеве — ситуация, которая требует безусловной, неотложной внимания и расследования.

Об этом в сообщении в Telegram-канале заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Согласно сообщению, возгорание возникло во время репетиции. Площадь пожара — 80 кв. м. Но ключевое — во-первых, она ликвидирована без жертв. Во-вторых, значительный ущерб зданию не нанесено.

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"Отдельный вопрос — степень повреждения органа. Сейчас работаем над этим и к расследованию уже подключились Нацполиция. И главное — мы уже выясняем причины возгорания. Однако сейчас костел в безопасности, за что мы благодарны коллегам из ГСЧС. Утром сообщу еще более предметные детали. Буду держать расследование ситуации под личным контролем ", — подчеркнул чиновник.

Напомним, что также вечером 3 сентября в Киеве мужчина угрожал взрывом в многоэтажке.

Пожар в костеле Святого Николая вероятно вспыхнул во время репетиции на органе

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