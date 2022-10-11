Воздушные силы сбили несколько ракет на подлете к Киеву – Кличко

Виталий Кличко отметил, что взрывов в столице не было.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что во вторник, 11 октября, во время воздушной тревоги на подлете у Киеву украинские военные сбили две ракеты, выпущенные Россией.
Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.
"Благодаря нашим Вооруженным силам несколько ракет были сбиты на подлете к Киеву. Никаких взрывов в столице не было", – отметил глава города.
Ракетная атака на Киев
В Украине утром 11 октября снова была объявлена масштабная воздушная тревога.
По сообщению главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, 11 октября над Киевщиной сбили две ракеты.
Из-за массированного обстрела и повреждения объектов инфраструктуры компания "ДТЭК" вводит почасовые отключения электроэнергии в Киеве и области.
Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что ракетные удары по Киеву и другим городам в ближайшие дни могут повториться, но не в таком количестве, как утром 10 октября.
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