Воздушные силы сбили несколько ракет на подлете к Киеву – Кличко

Виталий Кличко отметил, что взрывов в столице не было.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что во вторник, 11 октября, во время воздушной тревоги на подлете у Киеву украинские военные сбили две ракеты, выпущенные Россией.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Благодаря нашим Вооруженным силам несколько ракет были сбиты на подлете к Киеву. Никаких взрывов в столице не было", – отметил глава города.

Ракетная атака на Киев

В Украине утром 11 октября снова была объявлена масштабная воздушная тревога.

По сообщению главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, 11 октября над Киевщиной сбили две ракеты.

Из-за массированного обстрела и повреждения объектов инфраструктуры компания "ДТЭК" вводит почасовые отключения электроэнергии в Киеве и области.

Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что ракетные удары по Киеву и другим городам в ближайшие дни могут повториться, но не в таком количестве, как утром 10 октября.

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