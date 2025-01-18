Удар баллистикой по Киеву: Игнат объяснил, почему есть жертвы, хотя ракеты сбили

Низкая высота сбития баллистической ракеты над Киевом привела к тому, что ее обломки упали на землю, повлекшие гибель людей.

Одна из баллистических ракет была сбита над Киевом на низкой высоте, что привело к падению ее обломков и повлекло за собой значительные разрушения.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, пишет "Украинская правда".

"Было два "прилета" баллистика по предприятию в Запорожье, там продолжаются поисковые работы. В Киеве обе ракеты были сбиты, это подтверждено средствами объективного контроля. К сожалению, есть погибшие из-за падения фрагментов баллистических ракет в Шевченковском районе города, поскольку одна из ракет была сбита на достаточно малой высоте", — рассказал он о последствиях вражеских обстрелов.

По его словам, фрагменты сбитых ракет не могут скрыться в воздухе, они всегда падают на землю. В густонаселенных городах это часто приводит к последствиям. Именно поэтому граждан призывают соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Киевскую область БПЛА. Воздушная тревога продолжалась около 8 часов.

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