Воздушная тревога в Киеве и области 20 марта: какой вражеский объект сбили в небе и представлял ли он опасность

Вражеский российский объект был сбит на подлете в Киев.

Украинские защитники во время крайней воздушной тревоги 20 марта вблизи Киева сбили вражеский беспилотник РФ.

Об этом рассказал начальник КМВА Сергей Попко, передает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

По его словам, вражеский объект летел в северном направлении Киева. Он был обнаружен и уничтожен.

"Во время крайней воздушной тревоги в воздушном пространстве севернее Киева был обнаружен враждебный объект типа БПЛА. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена. В очередной раз благодарим нашу противовоздушную оборону! порядка действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов. С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия", — сообщил чиновник.

Напомним, после 15:30 в Киеве и области звучала воздушная тревога. Она продолжалась недолго. Как свидетельствует интерактивная карта, тревога продолжалась 16 мин – от 15:39 до 15:55.

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