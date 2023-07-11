Воздушная тревога объявлена в Киевской области: летят вражеские беспилотники

Воздушная тревога была объявлена в Киевской области.

В ночь на 11 июля 2023 года около трех ночи воздушная тревога была объявлена на территории Киевской области после того, как она охватила немало областей Украины.

Воздушные Силы ВСУ сообщили, что в Киевской области – угроза применения врагом ударных БПЛА.

Мониторинговые каналы сообщают, что воздушную тревогу в Киеве могут не объявить, есть высокая вероятность, что вражеские дроны убивают в области.

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Находитесь в укрытиях, пока неизвестно, сколько вражеских "гостей" идет на Киевщину.

По предварительной информации от мониторинговых каналов, в небо поднята авиация, на позиции зашли мобильные группы, ситуация под контролем. Пока в области тихо.

Напомним, что в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу.

Такжев Одесской области были слышны взрывы.