Воздушная тревога объявлена в Киевской области: летят вражеские беспилотники

Воздушная тревога была объявлена в Киевской области.
В ночь на 11 июля 2023 года около трех ночи воздушная тревога была объявлена на территории Киевской области после того, как она охватила немало областей Украины.
Воздушные Силы ВСУ сообщили, что в Киевской области – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Мониторинговые каналы сообщают, что воздушную тревогу в Киеве могут не объявить, есть высокая вероятность, что вражеские дроны убивают в области.
Находитесь в укрытиях, пока неизвестно, сколько вражеских "гостей" идет на Киевщину.
По предварительной информации от мониторинговых каналов, в небо поднята авиация, на позиции зашли мобильные группы, ситуация под контролем. Пока в области тихо.
Напомним, что в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу.
Такжев Одесской области были слышны взрывы.
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