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Воздушная тревога длится уже два часа: опасность все еще сохраняется

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1042
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога длится уже два часа: опасность все еще сохраняется

Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях.

В Украине продолжается воздушная тревога.

"Воздушная тревога в Киевской области продолжается уже 2 часа. Опасность все еще сохраняется. Не покидайте безопасные места!", — говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.

Напомним, что по Украине распространяется воздушная тревога: увеличилось количество областей, где раздается сирена.

Также в Киевской области — угроза атаки дронами: силы ПВО наготове.

Недавно воздушная тревога была объявлена и в Тернопольской области.

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Дата публикации
Просмотры
1042
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