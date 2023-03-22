Воздушная тревога длится уже два часа: опасность все еще сохраняется

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В Украине продолжается воздушная тревога.
"Воздушная тревога в Киевской области продолжается уже 2 часа. Опасность все еще сохраняется. Не покидайте безопасные места!", — говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.
Напомним, что по Украине распространяется воздушная тревога: увеличилось количество областей, где раздается сирена.
Также в Киевской области — угроза атаки дронами: силы ПВО наготове.
Недавно воздушная тревога была объявлена и в Тернопольской области.
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