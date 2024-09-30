Воздушная атака на Киев: все российские ударные дроны были обезврежены

Четвертая воздушная атака на Киев : как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде «Shahed».

Об этом сообщает Сергей Попко, начальник КМВА.

На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.

Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы).

Предварительно в городе без разрушений и пострадавших.

"Снова упорно прошу киевлян и гостей города — будьте сознательны и дисциплинированы. Всегда соблюдайте правила поведения при объявлении воздушной тревоги — направляйтесь к укрытию! Берегите себя!", — подчеркнул чиновник.

Также читайте Атака дронов и взрывы в украинских городах: главные новости ночи 30 сентября 2024 года

Напомним, что ранее в Киевской области прозвучала серия взрывов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.