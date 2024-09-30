Воздушная атака на Киев: все российские ударные дроны были обезврежены

Враг снова пытался атаковать столицу Украины.
Четвертая воздушная атака на Киев : как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде «Shahed».
Об этом сообщает Сергей Попко, начальник КМВА.
На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.
Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы).
Предварительно в городе без разрушений и пострадавших.
"Снова упорно прошу киевлян и гостей города — будьте сознательны и дисциплинированы. Всегда соблюдайте правила поведения при объявлении воздушной тревоги — направляйтесь к укрытию! Берегите себя!", — подчеркнул чиновник.
Напомним, что ранее в Киевской области прозвучала серия взрывов.
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