Воздушная атака на Киев: в Александровской больнице рассказали о состоянии пострадавших

В настоящее время в отделении политравмы находятся два человека 34 и 76 лет с различными повреждениями.

В ночь на 30 мая россияне 18 раз с начала месяца обстреляли Киев. Из-за падения обломков дрона в Голосеевском районе в многоэтажке произошел пожар, разрушены квартиры на верхних этажах. Эвакуированы 20 жителей. Одна жительница дома погибла, четверо – травмированы. Их доставили в отделение политравмы Александровской клинической больницы.

О состоянии этих людей рассказал в комментарии "Вечірньому Києву" заведующий отделением Евгений Баценко.

"Утром, 30 мая, в отделение политравмы после ночного обстрела доставили четырех пациентов. Их обследовали и оказали квалифицированную помощь. К утру двух пациентов в удовлетворительном состоянии выписали на амбулаторное лечение — их травмы были не тяжелые. Сейчас в отделении находятся еще два человека 34 и 76 лет с разными повреждениями. Они в состоянии средней тяжести", — рассказал Евгений Баценко.

Заведующий отделением политравмы объяснил, что все пациенты имели повреждения головы, шеи, грудной клетки и конечностей. К счастью, обломки не затронули никаких жизненно важных органов. В больнице они будут находиться столько времени, сколько нужно для лечения.

О том, соблюдали ли пациенты правила "двух стен" врач не сказал, потому что когда пациенты поступили, то главная задача была оказать им помощь и не было времени расспрашивать.

Атака на Киев ночью 30 мая

Ночью российская армия снова атаковала Киев. В столице воздушная тревога продолжалась 3 часа 11 минут – с 01:35 до 04:46. Жители города сообщили о взрывах. В ОВА заявили о работе сил ПВО.

Утром стало известно, что оккупанты применили во время атаки по столице иранские беспилотники. Их выпускали по нескольким направлениям в несколько волн. К слову, за последние 24 часа враг совершил ночью третье нападение.

Обломки сбитых дронов наделали беды в разных районах города. В частности, в Голосеевском – из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуировано более 20 жителей. Один человек погиб, четверо травмированы.

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