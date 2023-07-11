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Воздушная атака на Киев и масштабная воздушная тревога: главные новости ночи 11 июля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4862
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная атака на Киев и масштабная воздушная тревога: главные новости ночи 11 июля 2023 года

Силы ПВО успешно отбыли атаку врага / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 11 июля 2023 года:

  • В Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов: на подступах к столице работало ПВО Читать далее –>
  • Все воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, уничтожены ПВО — КМВА Читать далее –>

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4862
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