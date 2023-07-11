Воздушная атака на Киев и масштабная воздушная тревога: главные новости ночи 11 июля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 11 июля 2023 года:
- В ряде украинских областей ночью объявили воздушную тревогу: названа причина Читать далее –>
- В Одесской области были слышны взрывы — СМИЧитать далее –>
- Враг атаковал юг Украины: продолжалась работа ПВО Читать далее –>
- В Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов: на подступах к столице работало ПВО Читать далее –>
- Все воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, уничтожены ПВО — КМВА Читать далее –>
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