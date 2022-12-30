Война нанесла окружающей среде Киева и области ущерб более чем на 47 миллиардов гривен

Наибольший ущерб нанес атмосферный воздух в результате горения нефтебаз, торговых складов и объектов энергетической инфраструктуры.

Война за 10 месяцев нанесла среде Киеву и области ущерб на 47 миллиардов 483 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Столичного округа.

К сожалению, окружающая среда является молчаливой жертвой вооруженных конфликтов.

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В частности, земельным ресурсам Столичного региона нанесен ущерб на 669 миллионов гривен в результате засорения и загрязнения из-за разрушений, вызванных военной агрессией РФ.

С первых дней полномасштабного вторжения России Государственная экологическая инспекция Московского округа начала работу по фиксации преступлений оккупанта против окружающей среды.

Уже в апреле 2022 года осуществили первые осмотры мест, где вражеские снаряды нанесли наибольший ущерб окружающей среде.

Фото: Государственная экологическая инспекция Украины

После деоккупации экоинспекторы Столичного округа в рамках приобщений к уголовным производствам осуществляют регулярные выезды на места военных экопреступлений на территории Киевской области и Киева.

Только пожар от обстрела складов под Киевом нанес свыше 32 миллионов гривен ущерба окружающей среде Украины. Тогда в воздух попали 10 тысяч тонн вредных веществ.

Фото: Sasha Semenyuta / Facebook

А ракетная атака россиян 10 октября 2022 года нанесла ущерб столичному парку Шевченко более чем на 2,25 миллиона гривен. В результате обстрелов были уничтожены шесть деревьев породы каштан и береза, 106,4 кв. м. газона и повреждены еще пять каштанов.

Напомним, что в ночь на 30 декабря РФ атаковала Украину дронами-камикадзе. По информации от Сил противовоздушной обороны, семь вражеских дронов-камикадзе шли на Киев. Два сбили на подлете в столицу, еще пять – над Киевом.

Зеленский за 29 декабря: с каждым ракетным ударом Россия лишь глубже загоняет себя в тупик

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