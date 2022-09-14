Востребованные вакансии в Киеве: кого ищут работодатели и сколько обещают платить

В начале сентября Киевский городской центр занятости имел около 3,3 тысяч вакансий.

В Киеве на одно свободное рабочее место претендуют четыре безработных. К слову, в прошлом году эта цифра была значительно меньше – один человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра занятости.

По видам экономической деятельности больше всего вакансий сейчас в сферах образования, административного обслуживания, оптовой и розничной торговли, здравоохранения и государственного управления. Средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет почти 10 тыс. грн.

Наибольшее количество предложений от работодателей существует, в частности, для:

семейных врачей (средняя зарплата – 13,9 тыс. грн),

электрогазосварщиков (12,8 тыс. грн),

учителей заведений общего среднего образования (8,8 тыс. грн),

медицинских сестер и братьев (7,8 тыс. грн), швей (11,6 тыс. грн),

дворников (7 тыс. грн),

фармацевтов (10 тыс. грн),

социальных рабочих (6,5 тыс. грн),

инструкторов по физкультуре (7,3 тыс. грн),

воспитателей заведений дошкольного образования (7,7 тыс. грн),

музыкальных руководителей (7 тыс. Грн).

Как сообщалось, в 2023 году в Украине не планируют повышать минимальную зарплату. Она будет на уровне декабря текущего года. Приоритет госбюджета на следующий год – сектор безопасности и обороны.

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