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Востребованные вакансии в Киеве: кого ищут работодатели и сколько обещают платить

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Востребованные вакансии в Киеве: кого ищут работодатели и сколько обещают платить

Фото: УНИАН

В начале сентября Киевский городской центр занятости имел около 3,3 тысяч вакансий.

В Киеве на одно свободное рабочее место претендуют четыре безработных. К слову, в прошлом году эта цифра была значительно меньше – один человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра занятости.

По видам экономической деятельности больше всего вакансий сейчас в сферах образования, административного обслуживания, оптовой и розничной торговли, здравоохранения и государственного управления. Средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет почти 10 тыс. грн.

Наибольшее количество предложений от работодателей существует, в частности, для:

  • семейных врачей (средняя зарплата – 13,9 тыс. грн),
  • электрогазосварщиков (12,8 тыс. грн),
  • учителей заведений общего среднего образования (8,8 тыс. грн),
  • медицинских сестер и братьев (7,8 тыс. грн), швей (11,6 тыс. грн),
  • дворников (7 тыс. грн),
  • фармацевтов (10 тыс. грн),
  • социальных рабочих (6,5 тыс. грн),
  • инструкторов по физкультуре (7,3 тыс. грн),
  • воспитателей заведений дошкольного образования (7,7 тыс. грн),
  • музыкальных руководителей (7 тыс. Грн).

Как сообщалось, в 2023 году в Украине не планируют повышать минимальную зарплату. Она будет на уровне декабря текущего года. Приоритет госбюджета на следующий год – сектор безопасности и обороны.

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