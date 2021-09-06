Восстановление костела Святого Николая в Киеве: сколько собрали средств и когда начнут работы

По предварительной оценке специалистов — на восстановление костела понадобится от 75 млн грн.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, какая ситуация сейчас с костелом святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара, и что нужно сделать для старта восстановительных работ.
Об этом глава МКИП написал в Facebook.
Какая ситуация сейчас
- Минкульт и Госискусство разработали план дальнейших действий в соответствии с законом и соблюдением вопросам безопасности работ в здании.
- Сейчас свое заключение готовит ГСЧС. Это основание для заказа экспертной оценки масштаба материального ущерба.
- Нацполиция проводит следствие о причинах возгорания.
- После этого, состояние костела должны оценить эксперты. Они определят размер нанесенного ущерба, сколько необходимо выделить на противоаварийные работы и ремонт.
Куда потратят пожертвования украинцев
По предварительной оценке специалистов — на восстановление понадобится от 75 млн грн. К сумме, которую собирает бизнес, остальные средства предоставит государство.
По словам Ткаченко, средства, которые перечислили (и перечислят) бизнес и юридические/физические лица, пойдут именно на противоаварийные работы. То есть на ликвидацию последствий пожара внутри костела.
Сейчас на счету Национального дома органной и камерной музыки Украины 5,8 млн грн.
"Сумма меняется каждый час. Пожар в здании действительно объединила украинцев", — отметил министр.
Первоочередной план действий
- Получить акт ГСЧС относительно пожара.
- Экспертиза нанесенных повреждений.
- Создание рабочей группы при Министерстве, в которую войдут представители ГО, бизнеса и тому подобное. Чтобы контролировать использование средств по целевому назначению и соблюдения законодательства Украины.
Какие работы нужно выполнить
В общем все работы над костелом делятся на 3 этапа:
- Противоаварийные. Срочные, как ликвидация последствий пожара.
- Орган. Сейчас Минкульт ведет переговоры с производителем по разработке максимально релевантной замены органа. Его будут восстанавливать не за благотворительные взносы. Кроме того его расположение должно быть отдельно согласовано с религиозной общиной РКЦ.
- Реставрационные работы фасада. По словам Ткаченко, средства на это уже есть, но работы не начаты из-за задержки тендерных процедур. Они будут возобновлены после выяснения степени повреждения здания.
Почему пока не восстанавливают собор
"К сожалению, начать ремонт внутри сразу завтра мы не можем. При желании и даже при наличии полной суммы. В первую очередь мы должны получить выводы ГСЧС и экспертизу, что именно из поврежденного и в каком порядке нужно ремонтировать", — пояснил Ткаченко.
По его словам, нужно убедиться, что высокие температуры не вызвали скрытые трещины или изменения геометрии конструкций. Кроме того, без оценки и из-за неправильной последовательность работ возможно разрушение стен/потолка и тому подобное.
"Это очень кропотливая работа, на которую нужно время. Ведь она напрямую касается безопасности пребывания внутри", — отметил министр.
Начать противоаварийные работы планируют с середины октября.
Напомним, 3 сентября поздно вечером в Киеве вспыхнул костел Святого Николая. Возгорание возникло в органе во время репетиции. В результате масштабного пожара пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах, также сгорел уникальный орган.
Впоследствии стало известно, что представители бизнеса дали по 1 млн грн на восстановление костела Святого Николая.