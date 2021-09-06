Восстановление костела Святого Николая в Киеве: сколько собрали средств и когда начнут работы

Восстановление костела Святого Николая в Киеве: сколько собрали средств и когда начнут работы

По предварительной оценке специалистов — на восстановление костела понадобится от 75 млн грн.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, какая ситуация сейчас с костелом святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара, и что нужно сделать для старта восстановительных работ.

Об этом глава МКИП написал в Facebook.

Какая ситуация сейчас

Минкульт и Госискусство разработали план дальнейших действий в соответствии с законом и соблюдением вопросам безопасности работ в здании.

Сейчас свое заключение готовит ГСЧС. Это основание для заказа экспертной оценки масштаба материального ущерба.

Нацполиция проводит следствие о причинах возгорания.

После этого, состояние костела должны оценить эксперты. Они определят размер нанесенного ущерба, сколько необходимо выделить на противоаварийные работы и ремонт.

Куда потратят пожертвования украинцев

По предварительной оценке специалистов — на восстановление понадобится от 75 млн грн. К сумме, которую собирает бизнес, остальные средства предоставит государство.

По словам Ткаченко, средства, которые перечислили (и перечислят) бизнес и юридические/физические лица, пойдут именно на противоаварийные работы. То есть на ликвидацию последствий пожара внутри костела.

Сейчас на счету Национального дома органной и камерной музыки Украины 5,8 млн грн.

"Сумма меняется каждый час. Пожар в здании действительно объединила украинцев", — отметил министр.

Первоочередной план действий

Получить акт ГСЧС относительно пожара.

Экспертиза нанесенных повреждений.

Создание рабочей группы при Министерстве, в которую войдут представители ГО, бизнеса и тому подобное. Чтобы контролировать использование средств по целевому назначению и соблюдения законодательства Украины.

Какие работы нужно выполнить

В общем все работы над костелом делятся на 3 этапа:

Противоаварийные. Срочные, как ликвидация последствий пожара.

Орган. Сейчас Минкульт ведет переговоры с производителем по разработке максимально релевантной замены органа. Его будут восстанавливать не за благотворительные взносы. Кроме того его расположение должно быть отдельно согласовано с религиозной общиной РКЦ.

Реставрационные работы фасада. По словам Ткаченко, средства на это уже есть, но работы не начаты из-за задержки тендерных процедур. Они будут возобновлены после выяснения степени повреждения здания.

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"К сожалению, начать ремонт внутри сразу завтра мы не можем. При желании и даже при наличии полной суммы. В первую очередь мы должны получить выводы ГСЧС и экспертизу, что именно из поврежденного и в каком порядке нужно ремонтировать", — пояснил Ткаченко.

По его словам, нужно убедиться, что высокие температуры не вызвали скрытые трещины или изменения геометрии конструкций. Кроме того, без оценки и из-за неправильной последовательность работ возможно разрушение стен/потолка и тому подобное.

"Это очень кропотливая работа, на которую нужно время. Ведь она напрямую касается безопасности пребывания внутри", — отметил министр.

Начать противоаварийные работы планируют с середины октября.

Напомним, 3 сентября поздно вечером в Киеве вспыхнул костел Святого Николая. Возгорание возникло в органе во время репетиции. В результате масштабного пожара пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах, также сгорел уникальный орган.

Впоследствии стало известно, что представители бизнеса дали по 1 млн грн на восстановление костела Святого Николая.

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