«Волынь передала Киеву вещи для защитников», – Палатный рассказал о работе волонтерского штаба «Украинской команды УДАР»

Волонтерский штаб Украинской команды УДАР работает для обеспечения защитников Киева всем необходимым.
Об этом рассказал руководитель исполкома «УДАР Виталия Кличко» Артур Палатный на своей странице в Facebook.
«Благодарны за полученный груз от представителей волонтерского штаба «Украинской команды УДАР» из Волыни Юрий Гупало и его соратников. Продукты питания, медикаменты, спальники – все это будет использовано, чтобы защитить Киев и победить врага», – заявил Палатный.
Он также подчеркнул, что важна работа каждого, кто помогает украинским воинам.
«Мы благодарим каждого, кто прилагает усилия, чтобы обеспечить наших защитников всем необходимым. И хотим делать это публично, ведь работа каждого важна и заслуживает благодарности», — отметил Артур Палатный.