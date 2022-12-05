Волонтер показала дом бабушки Жени в Ичне, которую выгоняли из "Хлебного" на Крещатике (видео)

Скандальная история с "Хлебным" в Киеве получила продолжение – к дому бабушки приехала волонтер.

Волонтер Людмила Черкасс приехала в Ичню на Черниговщине, где проживает бабушка Женя, которую выгоняли из "Хлебного" на Крещатике в Киеве. Она показала дом женщины и пообщалась с местными жителями.

Видео опубликовала заместитель министра соцполитики по вопросам европейской интеграции Анна Сергеева.

По ее словам, дом женщины нуждается в ремонте. Вокруг него нет забора, а голодные козы гуляют по всему городу. Саму женщину дома не застали.

"Сам дом нуждается в ремонте, как видите в отчете. Козы есть и действительно гуляют без присмотра и это проблема и для бабы Жени, и для самой громады. Еще часть… погибла и "неправильно похоронена", что тоже создает дискомфорт для всех жителей. Условия проживания бабушки тоже достаточно плачевны — коммуникаций как таковых нет, потому что есть задолженность", — рассказала Сергеева.

Волонтер вместе с замминистра хотят помочь женщине: убрать, обработать антисептиком двор, вывезти мусор, убрать в доме и привезти еду выжившим козам.

"Если у кого-то есть желание и возможность приобщиться – добро пожаловать", — добавила Сергеева.

Напомним, накануне произошел очередной скандал с сетью "Хлебный" в Киеве. 84-летнюю бабушку, которая зашла погреться и попросила поесть, официантка заведения на Крещатике якобы выгоняла на улицу. История получила широкую огласку и тысячи комментариев в Сети.

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