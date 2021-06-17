Волна заминирований в метро Киева: станции "Дворец спорта" и "Университет" возобновили работу

Сейчас все станции Киевского метрополитена работают в обычном режиме.

В Киеве возобновили работу станция метро "Дворец спорта" и пересадочный узел, а также станция метро "Университет".

Станции были тщательно проверены, взрывчатки не обнаружено.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Сейчас все станции Киевского метрополитена работают в обычном режиме.

Напомним, 18 июня Киевом прокатилась волна заминирований. Сначала поступило сообщении о заминировании Центрального и Южного вокзалов. Потом — станций метро "Крещатик" и "Золотые ворота". Взрывчатки нигде не обнаружили.

Впоследствии стало известно, что в аэропорту "Борисполь" ищут взрывчатку в самолете.

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