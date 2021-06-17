Волна заминирований в метро Киева: станции "Дворец спорта" и "Университет" возобновили работу

Сейчас все станции Киевского метрополитена работают в обычном режиме.
В Киеве возобновили работу станция метро "Дворец спорта" и пересадочный узел, а также станция метро "Университет".
Станции были тщательно проверены, взрывчатки не обнаружено.
Об этом говорится в сообщении КГГА.
Сейчас все станции Киевского метрополитена работают в обычном режиме.
Напомним, 18 июня Киевом прокатилась волна заминирований. Сначала поступило сообщении о заминировании Центрального и Южного вокзалов. Потом — станций метро "Крещатик" и "Золотые ворота". Взрывчатки нигде не обнаружили.
Впоследствии стало известно, что в аэропорту "Борисполь" ищут взрывчатку в самолете.