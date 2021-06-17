Волна "заминирований" в Киеве: в аэропорту "Борисполь" ищут взрывчатку в самолете

Правоохранители проверяют информацию о заминировании нескольких объектов Киева.

На борту одного из самолетов в аэропорту "Борисполь" правоохранители ищут взрывчатку.

Несколько писем о "заминировании" поступило на электронную почту полиции Киева 17 августа.

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"На электронную почту полиции Киева поступило письмо о заминировании станций метро "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Университет", Центрального железнодорожного вокзала и одного из самолетов в аэропорту Борисполь. К проверке этой информации задействованы следственно-оперативные группы районных управлений полиции Киева, взрывотехники и кинологи.

Сейчас правоохранители тщательно обследуют территории вероятно заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. При необходимости проводится эвакуация граждан", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 17 июня, Киевом катится волна "заминирований". Сначала взрывчатку искали на Центральном и Южном вокзалах и на станции метро "Крещатик" — сейчас они уже работают в обычном режиме. Однако после поступило сообщение о заминировании станции "Золотые ворота" — после проверки она и узел пересадки также уже открыли на вход и выход.

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