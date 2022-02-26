Вокзал Киева работает: приглушали свет из-за обстрелов неподалеку

Все для того, чтобы не привлекать внимание врага.

"Укрзализныця" вечером 26 февраля приглушила свет на Центральном железнодорожном вокзале Киева из-за слышных неподалеку обстрелов. Впоследствии вокзал возобновил работу, поезда курсируют.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на руководителя по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления УЗ Александра Шевченко.

"Не обесточили, а приглушили свет. На территории депо, неподалеку от вокзала, идет перестрелка. Чтобы не привлекать внимание, мы решили пойти таким путем. Включим все, как только поймем, что люди в безопасности, то есть, что все закончилось", – сказал Шевченко.