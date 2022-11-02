Вокруг Киева наращивают систему оборонительных рубежей

Вокруг Киева продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и возведение фортификационных сооружений.

Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск.

Инженерная подготовка позиций является одним из важнейших факторов обороны и успешного уничтожения противника.

"Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, предпринимаются дополнительные меры по усилению обороны. В первую очередь, производим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава. Кроме этого, наращиваем фортификационное оборудование рубежей обороны посредством установления долговременных огневых сооружений разного типа". Также устанавливаем взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями наших войск", — отметил командующий Группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк

Опасность со стороны Беларуси

Российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что российские или российско-белорусские войска действительно могут снова зайти в Украину с севера. Однако в этот раз они, вероятно, пойдут не на Киев, понимая бессодержательность этого, а во Львов – для того, чтобы перерезать пути поставки вооружения из Польши в Украину.

В Генштабе ВСУ сообщили о растущей угрозе наступления россиян на Украину со стороны Беларуси. Направлением наступления может стать мероприятие белорусско-украинской границы, чтобы перерезать поставки вооружения.

Комментируя рост военной активности в Беларуси (опрокидывание войск и техники), военный эксперт Петр Черник сказал, что Беларусь может готовиться к нападению.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Россия действительно сейчас перебрасывает в Беларусь свои подразделения, но того количества совсем недостаточно для формирования ударных группировок, которые могли бы осуществить наступление.

В среду, 2 ноября, министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Москва и Минск начали подготовку к совместным учениям "Щит Союза-2023".

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