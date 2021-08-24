Военный сделал предложение любимой во время репетиции парада ко Дню Независимости (видео)

Девушка ответила "да" парню.

Во время репетиции парада ко Дню Независимости на Крещатике один из военных сделал предложение своей девушке, которая оказалась его коллегой.

На видео, которое снял Богдан Бондарь, можно увидеть, как военный подошел к своей девушке с букетом цветов и сделал ей предложение во время репетиции праздничного парада. В этот момент вместе с ним на колено встали еще двое военнослужащих и подняли сабли вверх.

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Девушка ответила любимому "да", а очевидцы поддержали радостное для молодой пары событие аплодисментами.

Напомним

24 августа 1991 Верховная Рада Украины провозгласила Акт Независимости Украины. В 30-ю годовщину президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с важным праздником.

президент с важным праздником. 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началась в 9:30, следить за парадом можно онлайн.

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