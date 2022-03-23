Военный РФ изнасиловал женщину в Киевской области: Офис генпрокурора сообщил о подозрении

Оккупанту сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Офис генерального прокурора впервые сообщил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему Российской Федерации из-за изнасилования женщины в Киевской области.

Прокуроры Киевщины установили военнослужащего РФ, убившего безоружного мужа и неоднократно насиловавшего его жену.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"В одном из сел Броварского района этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей оружием. Даже угрожал ее малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей", – сообщила Венедиктова.

Военнослужащий РФ уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Он объявлен в розыск и в суд подано ходатайство о задержании.

Напомним, Венедиктова анонсировала международную коалицию по расследованию преступлений российских оккупантов в Украине.

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