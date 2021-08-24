Военный парад в Киеве ко Дню Независимости Украины: онлайн-трансляция

Трансляция торжественных мероприятий в центре Киева начнется в 9:30.

24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины.

Событие начнется в 9:30, следить за парадом можно онлайн.

В праздничном параде 24 августа на Крещатике будет три колонны — пешая, воздушная и механизированная. Шагать в этом году будут более 5 тысяч военных, будет 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. В связи с подготовкой к параду на День Независимости в Киеве несколько раз пролетали истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты.

К 30-й годовщине независимости Украины военный парад впервые состоится сразу на трех локациях: на Крещатике в Киеве, в Одессе, и на реке Днепр в столице.

Фестивали, торжественные концерты, велопробеги, спортивные чемпионаты, массовый заплыв, культурно-образовательный марафон, выставки и интерактивные мероприятия — 67 разноплановых мероприятий состоятся в Киеве по случаю Дня Государственного Флага и 30-й годовщины независимости Украины. Полная программа мероприятий — по ссылке.

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