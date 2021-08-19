Военные спели "Путин — х*йло!" во время репетиции парада ко Дню Независимости: видео

Военные строем маршировали по столичному Крещатику, распевая припевку "Путин-х*йло!".
В Сети появилось видео с репетиции парада ко Дню Независимости, во время которой украинские военнослужащие хором исполнили припевку "Путин — х*йло!".
Соответствующий видеоролик со ссылкой на Instagram-страницу @_gibi___ распространил журналист Сергей Сидоренко.
На кадрах видно, как военные строем маршируют по столичному Крещатику.
Заметим, что припевку "Путин-х*йло!" придумали болельщики футбольного клуба "Металлист", а первое ее исполнение прозвучало в Харькове 30 марта 2014 года.
Отеть самый Лучше парад, однозначно! Лалалала-лалалала (смотреть со звуком). PS: Видео взято из ин _gibi___, за что ей огромное благодарность!Опубликовано Сергеем Сидоренко среду, 18 Августа 2021
Как сообщалось, в среду, 18 августа, по главной улице украинской столицы Крещатику прошли колонны военнослужащих и тяжелой бронетехники, которые проводят репетиции парада по случаю 30-й годовщины Независимости.
Во время проведения репетиции Киев сковали пробки, а полиция даже задержала водителя, который демонстративно перезарядил пистолет.
Напомним, что всего на Крещатике запланировано проведение трех репетиций, следующие состоятся 20 и 22 августа. В эти дни с 15:30 по 1:15 будет временно ограничено движение и изменены маршруты общественного транспорта.