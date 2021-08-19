Военные спели "Путин — х*йло!" во время репетиции парада ко Дню Независимости: видео

Военные спели "Путин — х*йло!" во время репетиции парада ко Дню Независимости: видео

Военные строем маршировали по столичному Крещатику, распевая припевку "Путин-х*йло!".

В Сети появилось видео с репетиции парада ко Дню Независимости, во время которой украинские военнослужащие хором исполнили припевку "Путин — х*йло!".

Соответствующий видеоролик со ссылкой на Instagram-страницу @_gibi___ распространил журналист Сергей Сидоренко.

На кадрах видно, как военные строем маршируют по столичному Крещатику.

Заметим, что припевку "Путин-х*йло!" придумали болельщики футбольного клуба "Металлист", а первое ее исполнение прозвучало в Харькове 30 марта 2014 года.

Отеть самый Лучше парад, однозначно! Лалалала-лалалала (смотреть со звуком). PS: Видео взято из ин _gibi___, за что ей огромное благодарность! Опубликовано Сергеем Сидоренко среду, 18 Августа 2021

Как сообщалось, в среду, 18 августа, по главной улице украинской столицы Крещатику прошли колонны военнослужащих и тяжелой бронетехники, которые проводят репетиции парада по случаю 30-й годовщины Независимости.

Во время проведения репетиции Киев сковали пробки, а полиция даже задержала водителя, который демонстративно перезарядил пистолет.

Напомним, что всего на Крещатике запланировано проведение трех репетиций, следующие состоятся 20 и 22 августа. В эти дни с 15:30 по 1:15 будет временно ограничено движение и изменены маршруты общественного транспорта.

Новости Украины: как выглядит репетиция военного парада ко Дню Независимости

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