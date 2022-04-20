"Военные преступления России должны быть наказаны" — Шарль Мишель

Глава Евросовета рассказал об ужасных впечатлениях от посещения Бородянки.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель, посетив разрушенную россиянами Бородянку возле Киева, назвал военные преступления российских оккупантов зверством и заверил, что они будут наказаны.

Об этом он говорил в среду, 20 апреля, во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Утром я приехал в Бородянку, чтобы увидеть своими глазами, как обстоят дела там. Я встретился с людьми и не хватает слов, чтобы выразить то, что я увидел как президент Европейского совета, как отец, как человек. Это зверство, это военные преступления, которые должны быть наказаны", – подчеркнул Шарль Мишель.

Глава Евросовета добавил, что виновников обязательно накажут также за все, что было совершено во многих других украинских городах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился 20 апреля в Киеве с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава государства поблагодарил главу Евросовета за содержательную встречу и солидарность с народом Украины.

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