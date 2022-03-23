Военного РФ, который в Киевской области изнасиловал женщину и убил ее мужа, могли ликвидировать ВСУ — полиция

Информацию о ликвидации оккупанта проверяет полиция.

Военного РФ, который в Броварском районе Киевской области убил мужчину и изнасиловал женщину, могли ликвидировать Вооруженные силы Украины. Пока эти данные проверяет полиция.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Как отмечается, российский оккупант застрелил хозяина одного из домов, а позже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, надругался над 34-летней женой убитого. Половое преступление оккупант совершал неоднократно, при этом угрожал женщине и ее малолетнему ребенку расправой.

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность насильника. По оперативной информации подонок был ликвидирован военными Украины, как враг, прибывший на территорию нашего государства в составе вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, чтобы подтвердить это или опровергнуть данную информацию, нужно провести процессуальные следственные действия.

"Мы должны убедиться в том, что чудовище, которое поиздевалось над украинской девушкой не избежит ответственности в случае если еще осталось живым. Именно поэтому насильнику сейчас заочно объявили о подозрении о нарушении законов и обычаев войны, а также правоохранители обратились в суд с ходатайством о взятии военного преступника под арест. Мерзавец также будет объявлен через Интерпол в межгосударственный розыск. За это отвратительное преступление российскому военному грозит наказание до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

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