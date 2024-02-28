Военная помощь более 5 млн грн — Оболонская РГА отчиталась о результатах работы

27 февраля состоялся публичный отчет перед обществом и всем активным сообществом Оболонского района о результатах работы районной государственной администрации.

Глава администрации Кирилл Фесик рассказал, что основные усилия и бюджет были направлены на обустройство укрытий, обеспечение беспрепятственного доступа к ним, а также проведение тромодернизационных мероприятий.

“Оболонская районная в Киеве государственная администрация по всем объективным показателям входит в ТОП 3 самых эффективных бюджетных распорядителей города Киева. Этот показатель определяется не только среди других районов Киева, но и учитывая результаты освоения в 2023 году всех других главных бюджетных распорядителей Киева”, — отметил председатель РГА.

Также большое количество усилий было направлено на помощь военным. По словам Кирилла Фесика силами коллективов администрации, учебных заведений, социально-ориентированного бизнеса и активных граждан, всего было предоставлено военной помощи более 5 млн грн.

Среди военных подразделений, которыми занимается Оболонская администрация: 129 и 244 батальона ТРО Оболонского района, ІІІ отдельная штурмовая бригада, 3-й Батальон Свобода Бригады быстрого реагирования «Рубеж» НГУ и 206 батальон ТРО.