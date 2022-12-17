Водоснабжение вернули всем жителям Киева, а метро возобновило работу по графику выходного дня – Кличко

По состоянию на утро водоснабжение вернули всем жителям Киева. Половина киевлян – уже с теплом. 2/3 потребителей имеют электроснабжение.

Также возобновил свою работу столичный метрополитен.

Об этом мэр Киева сообщил в Telegram.

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"Водоснабжение вернули всем жителям столицы. Половина киевлян – уже с теплом, и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города. С энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Но графики аварийных отключений применяются. Потому что дефицит электроэнергии – значителен. И энергетики просят и дальше экономить электроэнергию", – отметил мэр.

Виталий Кличко отметил, что сегодня утром, в 7:30, возобновило работу киевское метро и уже перевозит пассажиров.

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в свою очередь отметил, что метрополитен 17 декабря возобновил перевозку пассажиров после аварийного отключения электроэнергии, которое повлекло за собой остановку движения поездов по линиям метро.

Фото: КГГА

Брагинский уточнил, что график движения поездов – 10 минут, согласно расписанию выходного дня.

"Подземные станции продолжают работать как укрытие во время воздушной тревоги. Призываю не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и следовать до ближайшего укрытия", — добавил он.

Напомним, 16 декабря метро прекратило свою работу. Причиной стало повреждение энергетической системы и аварийные отключения электроэнергии из-за ракетного удара россиян. Подземные станции работали в режиме укрытия.

Также четыре наземных станции киевского метро были закрыты на вход и выход: "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная"

Накануне Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения. Армия РФ выпустила по Киеву 40 ракет, из которых 37 сбили силы ПВО.

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