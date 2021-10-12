Водителя насмерть зажало в салоне: в Киеве иномарка на большой скорости влетела в бензовоз

Водителя насмерть зажало в салоне: в Киеве иномарка на большой скорости влетела в бензовоз

Водитель скончался на месте аварии.

Вечером 11 октября в Киеве произошла смертельная авария: иномарка вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с бетоновозом.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 октября.

Также читайте Пассажиры маршрутки вылетали из окна на дорогу: детали страшной смертельной ДТП в Одесской области

По предварительной информации, водитель Mitsubishi ехал на большой скорости. От удара переднюю часть автомобиля полностью смяло. Водителя зажало внутри. Добраться до него медикам было сложно. Они пытались поддерживать его жизнь до приезда спасателей. Впрочем, человек умер еще до того, как его уволили из металлической ловушки.

Все обстоятельства аварии выясняет полиция.

Новости Украины: вечером в Киеве произошло смертельное ДТП

Как сообщалось, вечером 9 октября на Броварском проспекте в Киеве произошла серьезная авария с участием маршрутки и легкового автомобиля. В результате столкновения легкового автомобиля с маршрутным автобусом №322 "Киев-Бровары", маршрутка протаранила столб, перевернулась и буквально раскололась.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку