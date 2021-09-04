Водителей Киева предупредили о перекрытии движения 4 сентября на ряде улиц города: перечень

Водителей Киева предупредили о перекрытии движения 4 сентября на ряде улиц города: перечень

Сегодня на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между сборными командами Украины и Франции.

В субботу вечером, 4 сентября, в Киеве перекроют ряд улиц из-за спортивных массовых мероприятий.

Об этом сообщает Нацполиция в своем Telegram-канале.

Таким образом, 4 сентября с 18:00 до 23:00 в Киеве ограничат движение на улицах:

Петра Сагайдачного;

Набережно-Крещатицкая;

Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно-Рыбацкой);

Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного);

Набережном шоссе (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой);

Набережно-Рыбацкой (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков);

Контрактовой площади в границах улиц Григория Сковороды, Покровской, Братской;

на участках прилегающих улиц.

Заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, а съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду, движение от моста Патона будет возможен на съезд в Днепровский проезда, говорится в предупреждении полиции для водителей.

В свою очередь в КГГА сообщили, что в радиусе 15 минут ходьбы от стадиона работает около 50 муниципальных площадок для парковки и 4 больших крытых паркинга. Пользование городскими парко-площадками на выходных бесплатное.

Напомним, 4 сентября на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между сборными командами Украины и Франции: продлится отбор на ЧМ-2022.

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