Водитель заснул за рулем и врезался в акацию: в ДТП в Киевской области пострадал 4-летний ребенок (фото)

В результате ДТП в Киевской области пострадал четырехлетний мальчик.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Авария произошла на 78 км трассы Киев-Одесса.

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Как установили правоохранители, 33-летний водитель Chevrolet во время движения уснул за рулем и съехал с дороги. Автомобиль столкнулся с деревом.

"В результате ДТП пострадал сын водителя, который был пристегнут ремнями безопасности. С травмой грудной клетки и конечностей его госпитализировали", — отметили в полиции.

33-летний водитель Chevrolet во время движения уснул за рулем и съехал с дороги

На месте аварии работали следователи Белоцерковского управления полиции и патрульные полицейские.

Автомобиль столкнулся с деревом

Напомним, в Киеве 23-летний водитель на большой скорости сбил на блокпосту двух нацгвардейцев, один погиб на месте.

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