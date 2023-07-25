Водитель заснул за рулем и врезался в акацию: в ДТП в Киевской области пострадал 4-летний ребенок (фото)

В результате ДТП пострадал сын водителя, пристегнутый ремнями безопасности.
В результате ДТП в Киевской области пострадал четырехлетний мальчик.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Авария произошла на 78 км трассы Киев-Одесса.
Как установили правоохранители, 33-летний водитель Chevrolet во время движения уснул за рулем и съехал с дороги. Автомобиль столкнулся с деревом.
"В результате ДТП пострадал сын водителя, который был пристегнут ремнями безопасности. С травмой грудной клетки и конечностей его госпитализировали", — отметили в полиции.
На месте аварии работали следователи Белоцерковского управления полиции и патрульные полицейские.
Напомним, в Киеве 23-летний водитель на большой скорости сбил на блокпосту двух нацгвардейцев, один погиб на месте.
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