Водитель маршрутки назвал самые плохие категории пассажиров: кто раздражает больше всего

В частности, водитель маршрутки не в восторге от пассажиров, которые садятся на кресло возле него и начинают громко разговаривать по телефону, чем отвлекают от работы.

Водитель киевской маршрутки Вячеслав Матвиенко рассказал, какие пассажиры его больше всего раздражают. В первую очередь речь идет о людях, которые не читают табличку маршрута, тихо сообщают об остановке, пользуются наушниками, не слыша, что им говорят или отвлекают водителя собственными рассказами.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Luki.

Водитель жалуется на людей, требующих сдачи обязательно бумажными купюрами.

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"Бесят люди, которые не внимательно читают табличку с перечнем остановок. Стоят на конечной остановке и минуты две читают, а там написано прописными буквами, чтобы даже люди с плохим зрением могут прочитать: "м. Черниговская". Тогда заходят и спрашивают: "Вы к станции метро Черниговская едете?". Ну, а для кого там написано?", – добавляет Вячеслав.

Кроме того, на маршруте часто спрашивают, где расположен дом, куда им нужно, чуть ли не отдельный подъезд.

Мужчина объясняет, что 80% водителей, работающих в Киеве, приехали на работу из других городов. Поэтому не могут знать, где находится тот или иной дом.

"Откуда он может знать: привели на маршрут, показали. Он едет, просто знает названия улиц. Откуда он должен знать, где тот или иной дом? Я всегда советую спрашивать людей, которые едут в салоне", – отмечает Вячеслав.

Также водитель маршрутки не в восторге от пассажиров, которые садятся на кресло возле него и начинают громко разговаривать по телефону, или сами начинают разговор.

"Я даже напечатал специальную табличку, что разговаривать у водителя маршрутки по телефону запрещено, но люди не читают. Вообще не очень люблю, когда кто-то туда садится, особенно когда салон пуст. Кладу какую-то папку или какой-то предмет на сиденье, но у нас люди до того наглые, что им безразлично. В общем, сдерживаюсь, потому что не люблю конфликтовать, но иногда когда громко или перегибают палку, то говорю: "Меня ваша Санта-Барбара не интересуют. Если хотите поговорить, то идите на заднюю площадку", – отмечает Вячеслав.

Также мужчина рассказывает, что около 70% пассажиров заходит в маршрутку в наушниках, дают деньги, но не говорят за скольких оплачивают проезд. Когда водитель переспрашивает, они не слышат из-за громкой музыки, а потом могут агрессировать.

Кроме того, водитель уверяет, что всегда видит количество так называемых "зайцев", даже когда маршрутка полностью заполнена людьми.

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