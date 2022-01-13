Водитель Кличко нарушил правила парковки в Киеве: мэр прокомментировал инцидент

Водитель припарковался ближе 10 метров к пешеходному переходу.

В Киеве в четверг, 13 января, водитель Виталия Кличко нарушил ПДД.

Мужчина припарковал автомобиль Toyota Sequoia на улице Рейтарской с нарушением ПДД (ближе 10 метров к пешеходному переходу). Соответствующее фото было обнародовано в соцсетях.

Виталий Кличко отметил, что штраф в сумме 340 гривен уже уплачен.

Об этом он написал в Telegram.

"Друзья! Сегодня мой водитель нарушил правила парковки в столице. Штраф уже уплачен из-за "Киев Цифровой". Инспекция по парковке сработала оперативно. Правила должны выполнять все без исключения", — надписи мэр Киева.

Напомним, в Киевской области мужчина убегал от полиции, наехал на копа, снес ограждение и влетел в дерево. Полицейские выяснили, что беглец был пьян.

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