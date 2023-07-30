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Водитель элитного авто в Киеве подрезал "скорую", которой доставляли ребенка в реанимацию (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Водитель элитного авто в Киеве подрезал "скорую", которой доставляли ребенка в реанимацию (видео)

В Киеве водитель элитного автомобиля перекрыл движение "скорой помощи", которая везла ребенка в реанимацию / Фото: скриншот с видео

Перекрыв движение спецтранспорта, водитель пошел "разобраться" с медиками.

В Киеве на улице Елены Телиги водитель легковушки Cadillac Escalade перекрыл движение автомобиля скорой помощи, мчавшегося с включенной сиреной, спеша в реанимацию. В салоне спецтранспорта медицинской службы был двухлетний ребенок.

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "ДТП.Киев".

"Киев. Мужчину на элитном Cadillac Escalade возмутила "скорая" с сиреной в его свободном ряду. Врачи везли двухлетнего ребенка с судорогами в реанимацию", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что водитель люксового автомобиля перекрыл движение скорой в крайнем левом ряду, а впоследствии вышел, чтобы "разобраться" с медиками.

Когда водителю Кадиллака врачи довольно эмоционально объяснили, что они спешат с ребенком в больницу, поэтому не нужно перекрывать им дорогу, он развернулся и пошел к своему автомобилю.

Водитель элитного авто в Киеве подрезал "скорую", на которой доставляли ребенка в реанимацию

Водитель элитного авто в Киеве подрезал "скорую", на которой доставляли ребенка в реанимацию

Напомним, ранее в Киеве водитель легковушки на большой скорости врезался на блокпост и сбил двух несших службу солдат Нацгвардии и протаранил два автомобиля. Один из военнослужащих погиб на месте происшествия, другой госпитализирован в больницу.

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Дата публикации
Просмотры
2527
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