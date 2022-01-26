Водитель BMW в Киеве не пропустил скорую, которая везла "тяжелого" пациента (видео)

Водитель BMW в Киеве не пропустил скорую, которая везла "тяжелого" пациента (видео)

Скорой пришлось объезжать легковушку.

В Киеве водитель легковушки BMW на окружной дороге не пропустил скорую, которая спешила в больницу с "тяжелым" пациентом. Оба автомобиля ехали в левой полосе.

Видео с регистратора медиков опубликовали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

На записи видно, что скорая ехала с включенными мигалками и сиреной. Перед ней ехал только один автомобиль, который имел возможность уступить дорогу, но не сделал этого. Скорой пришлось объезжать легковушку.

Пользователи Сети осудили водителя BMW. "Что с людьми происходит", — написали в комментариях.

Напомним, что в Киеве предлагают продлить работу метрополитена до двух или трех ночи в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

В Киеве водитель не пропустил скорую

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