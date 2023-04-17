Вода в Киеве может изменить цвет: опасно ли это

Изменение цвета влияет на качество воды визуально и не свидетельствует о ее опасности.

Весенний паводок влияет на качество воды, однако киевлянам не нужно пугаться желтоватой воды.

Об этом сообщили в "Киевводоканале".

Там заверили, что уровень и качество воды в Днепре оказывают непосредственное влияние на технологические процессы водоподготовки. Весенний паводок в этом году отличается своей стремительностью и масштабностью.

"Обращаем внимание киевлян, что во время паводка может временно возрасти такой показатель водопроводной воды, как цвет. То есть вода в этот период может иметь слегка желтоватый цвет. Этот показатель влияет на качество воды только визуально и не свидетельствует о ее опасности", — уточнили в ведомстве.

Пока качество воды остается в пределах нормы.

Напомним, из-за сильных осадков в течение последних дней зафиксировано поднятие воды в Днепре. В Киеве подтопило городской парк "Наталка" и всю береговую зону.

По состоянию на 16 апреля количество подтопленных хозяйств в Украине выросло до более 900, спасатели продолжают оказывать помощь людям, оказавшимся в зоне бедствия. Сезонное поднятие уровня воды зафиксировано в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

Наводнение будет и в мае: страшный паводок могли сделать искусственно

Читайте также: