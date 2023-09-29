Вода в Днепре была с комфортной температурой рекордные почти 120 дней

В Днепре в пределах Киева температура воды перешла через 20°С в сторону понижения, период с комфортной температурой воды в этом году длился рекордные 119 дней.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.

"По данным наблюдений гидрологической станции Киев Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 25 сентября 2023 температура воды в Днепре перешла из-за отметки +20°С в сторону снижения", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, переход температуры воды через +20°С в сторону повышения состоялся в этом году 29 мая, то есть период комфортной температуры воды длился рекордные 119 дней.

Средняя продолжительность периода с комфортной температурой за период наблюдений – 90 дней, самая длинная – 119 дней в 2023 году, а самая короткая – 53 дня в 1994 году.

Максимальная температура воды была отмечена 20 июля – 27,2°С.

Самая высокая за время проведения наблюдений температура воды была 22 июля 2010 года – 28,6°С.

Ранее всего за период наблюдений переход температуры воды через +20°С в сторону роста наблюдался 10 мая 2013 года, а самое позднее – 1 июля в 1978 и 2004 годах.

"Ранее переход температуры воды через +20°С в сторону снижения наблюдался 9 августа в 1987 году, а самое позднее 25 сентября в 2023 году", — подытожили в Обсерватоии.

Напомним, синоптики рассказали, что октябрь этого года в Украине начнется резким похолоданием, после которого уже не стоит ожидать бабьего лета.

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