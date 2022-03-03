Вода изменила цвет или запах: киевлянам объяснили, что делать в такой ситуации

Вода изменила цвет или запах: киевлянам объяснили, что делать в такой ситуации

Если в доме длительное время отсутствовали жильцы, воду перед использованием нужно спустить.

Все показатели водопроводной воды в Киеве находятся в пределах нормы. Качество воды контролируют специалисты круглые сутки без выходных.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АК "Киевводоканала" сообщил "Интерфаксу".

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"На сегодняшний день все физико-химические и микробиологические показатели водопроводной воды находятся в пределах нормы. Киевляне ежедневно получают безопасную чистую питьевую воду, что соответствует действующим Государственным санитарным правилам и нормам ГСанПиН", – сказано в сообщении.

В то же время в "Киевводоканале" отметили необходимость спуска воды в течение нескольких минут перед использованием в случае, если в доме длительное время отсутствовали жильцы.

"Если водой в здании долгое время никто не пользуется, она может застаиваться в трубах. Это может произойти, если из вашего дома выехало много жильцов, и выборка воды снизилась. Поэтому если вы заметили изменение цвета или запаха воды, просто спустите ее в течение нескольких минут ", – объяснили граждане.

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