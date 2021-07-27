Вода из-под крана лучше очищенной и бутилированной: в "Киевводоканале" удивили неоднозначным заявлением

На предприятии подчеркивают: вода из-под крана дешевле и лучше.
Вместо очищенной — вода из-под крана. В "Киевводоканале" призывают местных отказаться от бутилированной воды и использовать проточную, потому что она, дескать, лучше.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".
На предприятии привели несколько фактов того, почему киевлянам нужно пользоваться исключительно водой из-под крана. По их словам, вода проходит все необходимые стадии очистки и обеззараживания, а за ее качеством постоянно следят. В то же время производители бутилированной воды якобы не подходят к вопросу очистки должным образом.
"Дешевая бутилированная вода или та, что продается на разлив, часто не очищается должным образом, а производители не придерживаются необходимых стандартов ее изготовления и не имеют соответствующих разрешительных документов", — подчеркнули в "Киевводоканале".
Еще один камень в огород воды в бутылках — отсутствие природных солей кальция и магния. В то же время естественными минералами якобы богата вода, которая подается централизованно.
"Систематическое употребление исключительно дистиллированной или близкой к ней воды может привести к ряду заболеваний, связанных с нарушением водно-солевого баланса организма", — добавили в пресс-службе предприятия.
К тому же, утверждают в "Киевводоканале", употребление воды из-под крана экономит время киевлян, их силы и деньги.
"40% воды в городе уже обеззараживается без участия хлора, поэтому такая вода еще более качественная, вкусная и не имеет посторонних запахов. И уже совсем скоро новые технологии распространятся и на остальные 60% воды", — уточнили в пресс-службе "Киевводоканала".
У местных жителей заявление водоканала вызвала множество вопросов. Киевлян беспокоит качество труб, и, собственно, самой воды, которая порой из крана течет коричневого цвета.
- Район Оболонь. Из крана постоянно идет желтая вода. Чтобы утром принять душ, нужно пять минут спускать воду, потому что она за ночь застаивается и воняет тухлыми яйцами.
- У меня каждый день течет грязная, ржавая вода, которой даже мыться неприятно. О питье такой воды я вообще молчу.
- Именно поэтому на всем, куда льется вода из-под крана, остается ржавый осадок.
Напомним, что уровень кишечной палочки на пляжах Николаева превышает норму в 40 раз. Несмотря на такие показатели, пляжи не закрыты и многие там отдыхает и купается.