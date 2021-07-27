Вода из-под крана лучше очищенной и бутилированной: в "Киевводоканале" удивили неоднозначным заявлением

На предприятии подчеркивают: вода из-под крана дешевле и лучше.

Вместо очищенной — вода из-под крана. В "Киевводоканале" призывают местных отказаться от бутилированной воды и использовать проточную, потому что она, дескать, лучше.



Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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На предприятии привели несколько фактов того, почему киевлянам нужно пользоваться исключительно водой из-под крана. По их словам, вода проходит все необходимые стадии очистки и обеззараживания, а за ее качеством постоянно следят. В то же время производители бутилированной воды якобы не подходят к вопросу очистки должным образом.



"Дешевая бутилированная вода или та, что продается на разлив, часто не очищается должным образом, а производители не придерживаются необходимых стандартов ее изготовления и не имеют соответствующих разрешительных документов", — подчеркнули в "Киевводоканале".



Еще один камень в огород воды в бутылках — отсутствие природных солей кальция и магния. В то же время естественными минералами якобы богата вода, которая подается централизованно.



"Систематическое употребление исключительно дистиллированной или близкой к ней воды может привести к ряду заболеваний, связанных с нарушением водно-солевого баланса организма", — добавили в пресс-службе предприятия.



К тому же, утверждают в "Киевводоканале", употребление воды из-под крана экономит время киевлян, их силы и деньги.



"40% воды в городе уже обеззараживается без участия хлора, поэтому такая вода еще более качественная, вкусная и не имеет посторонних запахов. И уже совсем скоро новые технологии распространятся и на остальные 60% воды", — уточнили в пресс-службе "Киевводоканала".

У местных жителей заявление водоканала вызвала множество вопросов. Киевлян беспокоит качество труб, и, собственно, самой воды, которая порой из крана течет коричневого цвета.

Район Оболонь. Из крана постоянно идет желтая вода. Чтобы утром принять душ, нужно пять минут спускать воду, потому что она за ночь застаивается и воняет тухлыми яйцами.

У меня каждый день течет грязная, ржавая вода, которой даже мыться неприятно. О питье такой воды я вообще молчу.

Именно поэтому на всем, куда льется вода из-под крана, остается ржавый осадок.

Напомним, что уровень кишечной палочки на пляжах Николаева превышает норму в 40 раз. Несмотря на такие показатели, пляжи не закрыты и многие там отдыхает и купается.

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