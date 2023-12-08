Вода давит на стенки тоннеля: что известно про экстренную остановку поездов на синей ветке (фото, подробности)

В Киеве 8 декабря из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннеля остановили движение поездов на участке синей ветки метро между станциями "Теремки" – "Демеевская". Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" — "Лыбидская". Столичные власти в экстренном порядке, на время ремонтных работ, уже организовали движение наземного транспорта: автобусов и троллейбусов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко после осмотра проблемного участка тоннеля вместе с руководством метрополитена, говорится на сайте КГГА.

"Нам пришлось принять это решение, поскольку безопасность пассажиров – это главное. Мы надеялись, что сможем эксплуатировать эту ветку подземки еще до конца этого дня. Но очередное обследование показало, что это крайне опасно. Поэтому в экстренном порядке налаживаем работу наземного общественного транспорта. И уже от "Теремков" до "Лыбидской" курсирует 55 автобусов и 15 троллейбусов. В течение ближайших часов количество единиц наземного транспорта, дублирующего маршруты закрытых станций метро, увеличим до 77 автобусов и 20 троллейбусов", — рассказал Кличко.

Тоннели сооружали почти в ручном режиме

Мэр Киева отметил, что эти перегонные тоннели между станциями сооружали в 2008-2010 годах в сложных условиях: не в автоматическом, а почти ручном режиме. Тогда разрыли большой участок глубиной 8-10 метров, который пропускает воду. Это зона реки Лыбидь, которая частично идет под поверхностью. Там, к сожалению, есть глина, которая не дает воде спускаться вниз. Подтопление тоннеля – это составляющая проблемы.

Вода жмет на стенки тоннеля...

Вода давит на стенки тоннеля, он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду. А когда идет тяга, этот процесс ускоряется. Поэтому после профессионального обследования было решено закрыть движение сегодня, в срочном порядке.

Специалисты исследуют причины аварийной ситуации, возникшей в тоннеле на участке синей ветки метро между станциями Теремки – Демеевская. Там движение поездов закрыли. И сейчас они курсируют между станциями «Героев Днепра» – «Лыбидская». В ходе ремонтных работ оперативно организовали движение наземного транспорта: автобусов и троллейбусов. От Теремков до Лыбидской курсируют уже 55 автобусов и 15 троллейбусов. В ближайшие часы количество наземного транспорта, дублирующего маршруты закрытых станций метро, увеличим до 77 автобусов и 20 троллейбусов. Такое количество наземного транспорта сможет перевезти 14-15 тысяч человек в час. К примеру, метро на данном участке перевозило около 12 тысяч человек в час. По предварительным расчетам, восстановительные работы могут занять до 6 месяцев и будут проводить их на поверхности. Опубликовано Виталием Кличко Пятница, 8 декабря 2023 г.

Когда будут выводы о техническом состоянии тоннелей

Начальник Киевского метрополитена пояснил, что нужно извне добраться до перегонного тоннеля, а это будет примерно через 2-3 месяца.

"Первый отчет (о техническом состоянии тоннелей на участке между станциями метро "Теремки" – "Демеевская" – ред.) будет через две недели после получения результатов по геологии. После чего будет туннель сверху раскрыт... мы должны извне добраться до тоннеля и увидеть, были ли генподрядчиками соблюдены те нормы, которые были предусмотрены проектом... Это будет примерно месяца за два-три, не раньше, потому что котлован нужно сделать около 20 метров в длину и в ширину более 10 метров, а глубина залегания – от пяти метров до восьми с половиной", – пояснил он.

Как долго будут длиться восстановительные работы

По предварительным расчетам, восстановительные работы могут занять до шести месяцев и будут проводить их на поверхности земли. Специалисты планируют провести необходимые обследования, исследования и инженерные изыскания, с определением причин возникновения чрезвычайной ситуации и выполнить неотложные меры по стабилизации конструкций. И эффективно осуществить все необходимые восстановительные работы.

В то же время депутат Киевского городского совета Андрей Витренко выразил мнение, что сроки ремонтных работ могут увеличиться до года. А потому местных жителей ждут огромные пробки.

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