Во всех школах Киева появится "Муниципальная охрана"

Взятие школ под охрану будет происходить поэтапно, первым районом, где в школах заработает "Муниципальная охрана", будет Святошинский.

Коммунальная организация "Муниципальная охрана" будет обеспечивать охрану всех столичных школ. Такое решение было принято городскими властями, чтобы усилить безопасность в учебных заведениях Киева.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Адреса школ добавлены в адресный перечень объектов, принадлежащих к коммунальной собственности территориального общества Киева и требуют приоритетных мер охраны и хранения.

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"Взятие школ под охрану будет происходить поэтапно. Первым районом, где в школах заработает "Муниципальная охрана", будет Святошинский. Охранять школы за счет городского бюджета. В настоящее время коммунальная организация набирает новых сотрудников и инструктирует персонал, отвечающий за охрану в учебных заведениях", – рассказал Валентин Мондриевский.

Отмечается, что руководители общеобразовательных учреждений всех районов Киева прошли на днях обучение по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны. Кроме того, муниципальные учебные заведения оборудованы тревожными кнопками. Однако в условиях военного положения и усиления возможных угроз вопрос безопасности является особенно актуальным. Поэтому, по меньшей мере, один представитель "Муниципальной охраны" будет работать в каждой школе города.

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