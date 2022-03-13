Во всех районах Киевщины и в столице проводятся поисковые, контрдиверсионные мероприятия

Во всех районах Киевщины и в столице проводятся поисковые, контрдиверсионные мероприятия

Военная администрация Киева отчиталась о ситуации в столице и регионе.

По данным военной администрации Киева, наиболее опасными направлениями остаются Житомирское и Вышгородское. Ситуация там напряженная, но контролируемая.

Во всех районах Киевской области и в городе проводятся поисковые, контрдиверсионные мероприятия. Тероборона насчитывает уже более 30 тысяч человек, количество которых с каждым днем растет.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В Бориспольском направлении произошли бои близ Барышевки, противник был остановлен, понес потери и отказался от наступления. Вся территория района остается под контролем ВСУ.

В населённых пунктах Ирпень, Макаров, Бородянка, Ворзель зафиксированы ночные обстрелы. Однако они не обладают системностью и наносятся от отчаяния и бессилия переломить ход боев.

В Киеве инфраструктура работает стабильно. Перебои в поставках воды, света и тепла не зафиксированы. Кроме этого общественный транспорт обеспечивает бесплатную перевозку пассажиров. Станция метро "Тараса Шевченко" работает только как укрытие.

Напомним, Киев обратился в города-побратимы с просьбой закрыть небо над Украиной или предоставить системы ПВО.

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