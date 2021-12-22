Во всех районах Киева установили новогодние елки: где их найти

Во всех районах Киева установили новогодние елки: где их найти

Елки установлены в 10 районах столицы.

Необязательно ехать в центр Киева для того, чтобы погрузиться в новогоднее настроение и погулять возле красивой елки. В каждом районе столицы для жителей установили нарядное дерево и подготовили праздничную программу.

ТСН.ua собрал адреса, где найти елки в городе.

Елки установлены в 10 районах:

Голосеевский район – площадка возле ТРЦ "Ocean Plaza" на Лыбидской площади

– площадка возле ТРЦ "Ocean Plaza" на Лыбидской площади Дарницкий район – парк "Воинов-интернационалистов", улица Архитектора Вербицкого

– парк "Воинов-интернационалистов", улица Архитектора Вербицкого Деснянский район – возле здания Деснянской районной администрации, проспект В. Маяковского, 29, и на жилом массиве "Лесной", улица Милютенко, 19

– возле здания Деснянской районной администрации, проспект В. Маяковского, 29, и на жилом массиве "Лесной", улица Милютенко, 19 Днепровский район – парк культуры и отдыха "Победа", ул. Перова, 2

– парк культуры и отдыха "Победа", ул. Перова, 2 Оболонский район – возле Оболонской районной администрации, ул. Маршала Тимошенко, 16

– возле Оболонской районной администрации, ул. Маршала Тимошенко, 16 Печерский район – Мариинский парк, улица Грушевского

– Мариинский парк, улица Грушевского Подольский район – Контрактовая площадь, возле памятника Петру Сагайдачному

– Контрактовая площадь, возле памятника Петру Сагайдачному Святошинский район – возле здания Святошинской районной администрации, проспект Победы, 97

– возле здания Святошинской районной администрации, проспект Победы, 97 Соломенский район – парк "Отрадный", ул. Героев Севастополя, 37

– парк "Отрадный", ул. Героев Севастополя, 37 Шевченковский район – парк Шевченко, улица Владимирская, 60

Напомним, что новогоднюю елку в Киеве с 1960-х годов всегда устанавливали на Майдане Независимости. Традиция изменилась, когда в 2013 году не до конца собранный каркас новогоднего дерева захватили протестующие, а елка стала одним из символов Революции Достоинства и атрибутом Евромайдана.

Тогда празднование перенесли на Софийскую площадь, где наряжают главную елку страны до сих пор. ТСН.ua вспомнил, какими были главные елки страны в Киеве в разные годы.

На Софийской площади зажгли главную елку Украины

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