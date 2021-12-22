Во всех районах Киева установили новогодние елки: где их найти

Елки установлены в 10 районах столицы.
Необязательно ехать в центр Киева для того, чтобы погрузиться в новогоднее настроение и погулять возле красивой елки. В каждом районе столицы для жителей установили нарядное дерево и подготовили праздничную программу.
ТСН.ua собрал адреса, где найти елки в городе.
Елки установлены в 10 районах:
- Голосеевский район – площадка возле ТРЦ "Ocean Plaza" на Лыбидской площади
- Дарницкий район – парк "Воинов-интернационалистов", улица Архитектора Вербицкого
- Деснянский район – возле здания Деснянской районной администрации, проспект В. Маяковского, 29, и на жилом массиве "Лесной", улица Милютенко, 19
- Днепровский район – парк культуры и отдыха "Победа", ул. Перова, 2
- Оболонский район – возле Оболонской районной администрации, ул. Маршала Тимошенко, 16
- Печерский район – Мариинский парк, улица Грушевского
- Подольский район – Контрактовая площадь, возле памятника Петру Сагайдачному
- Святошинский район – возле здания Святошинской районной администрации, проспект Победы, 97
- Соломенский район – парк "Отрадный", ул. Героев Севастополя, 37
- Шевченковский район – парк Шевченко, улица Владимирская, 60
Напомним, что новогоднюю елку в Киеве с 1960-х годов всегда устанавливали на Майдане Независимости. Традиция изменилась, когда в 2013 году не до конца собранный каркас новогоднего дерева захватили протестующие, а елка стала одним из символов Революции Достоинства и атрибутом Евромайдана.
Тогда празднование перенесли на Софийскую площадь, где наряжают главную елку страны до сих пор. ТСН.ua вспомнил, какими были главные елки страны в Киеве в разные годы.
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