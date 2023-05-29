Во время воздушной тревоги в Киеве работал ЗРК Patriot — Игнат (видео)

Юрий Игнат отметил, что российские оккупанты 29 мая выпустили по Украине до 10 "Искандеров" двух типов.

Во время воздушной тревоги 29 мая в Киеве работал американский ЗРК Patriot.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По словам Игната, если в столице сбили российские ракеты "Искандер-М", то можно заключить, что по этим баллистическим целям работал Patriot.

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Спикер Воздушных сил отметил, что захватчики 29 мая выпустили по Украине до 10 "Искандеров" двух типов. Он напомнил, что "Искандеры" бывают крылатые – "Искандер-К" и баллистические – "Искандер-М".

"Эти ракеты были сегодня выпущены. Какое было там количество — это около 10. Сейчас будет уточняться. И, предварительно, уничтожены", — сказал он.

Игнат рассказал, что все маршруты оккупантам давно известны. Они хотят усложнить работу украинской ПВО.

В настоящее время захватчики начали активно использовать управляемые авиабомбы и С-300.

"Это все потому, что есть дефицит вооружения, которое, в частности, они пустили сегодня ночью по Украине. Это крылатые ракеты, дальнобойные, высокоточное оружие, баллистические ракеты – у них этого мало", – отметил Игнат.

К тому же россияне наносят комбинированные удары.

Однако остается вопрос о том, сколько они могут себе позволить применять дефицитное вооружение.

Впрочем, Игнат добавил, что наша ПВО работает слаженно и эффективно.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что противовоздушная оборона Украины сбила все вражеские цели – 11 баллистических ракет, которые Россия повторно за сутки выпустила по Киеву и области.

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