Во время воздушной тревоги наземные станции метро в Киеве не будут работать

Во время воздушной тревоги наземные станции метро в Киеве не будут работать

КГГА призывает киевлян переместиться в другие укрытия или подземные станции.

В Киеве во время сигнала "воздушная тревога" наземные станции метро "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" не будут работать.

Об этом сообщает КГГА.

Отмечается, что эти станции небезопасны для укрытия и перевозки пассажиров. КГГА призывает киевлян переместиться в другие укрытия или подземные станции.

"Также некоторые станции работают с ограничениями на вход для обеспечения постепенного вывоза людей и избегания скоплений", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве объявлена воздушная тревога.