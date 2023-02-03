Во время воздушной тревоги на столичной Оболони неизвестные взорвали петарду у жилого дома

Сообщается, что петарду бросили из окна дома, чем сильно напугали жителей.
В полиции Киева нам сообщили, что на линию 102 не поступало сообщений от граждан.
"Пока не поступало сообщений от граждан об этом случае. Полицейские проверяют информацию и устанавливают адрес, где это произошло", – рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.
Напомним, в районе Макарова в Киевской области 47-летний тракторист взорвался на российской противотанковой мини, когда выполнял полевые работы. Муж чудом уцелел.
Читайте также: