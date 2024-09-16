Во время восьмой воздушной атаки российских окупантов в Киев летело почти два десятка БпЛА — Попко

В ночь на 16 сентября произошла восьмая воздушная атака российских оккупантов на Киев и это только за первую половину сентября.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в сообщении в социальной сети.

Как и предыдущие нападения — враг еще раз применил ударные БПЛА, вероятно вроде «Shahed». Но в отличие от последних атак, эта была массирована. Воздушную тревогу в столице объявили около двух ночи и продолжалась она около 3-х с половиной часов. На Киев российские ударные беспилотники направлялись по разным направлениям и разным группам. Силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг столицы почти два десятка врага БПЛА. Тип и количество применяемого врагом вооружения укажут в отчетах Воздушные Силы.

По предварительным данным, в Киеве предварительно без пострадавших и разрушений.

Данные оперативного строительства постоянно обновляются и уточняются.

"Искренне благодарите ребят из противовоздушной обороны за защиту жизни! За защиту всего нашего государства! Поддерживайте Вооруженные Силы и верьте в нашу Победу. Берегите себя!", — подчеркнул Сергей Попко, начальник КМВА.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в Хмельнитчине раздались взрывы.

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