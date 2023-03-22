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Во время тревоги не спустился в укрытие: в Киевской области с 5-го этажа достали тело еще одного погибшего (видео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Во время тревоги не спустился в укрытие: в Киевской области с 5-го этажа достали тело еще одного погибшего (видео)

Фото: Андрей Небитов

Погибший проигнорировал воздушную тревогу и не спустился в укрытие.

Количество жертв в результате российской атаки дронами по Киевской области выросло до четырех. В Ржищеве с пятого этажа разрушенного общежития достали тело 40-летнего мужчины.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Известно, что погибший работал водителем. После объявления воздушной тревоги ночью 22 марта мужчина не спустился в укрытие.

Под завалами дома продолжают искать людей. Судьба еще четырех жителей неизвестна.

© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов

Напомним, в ночь на 22 марта российская армия атаковала Киевскую область беспилотниками. Все восемь БПЛА уничтожила украинская противовоздушная оборона. Однако обломками было повреждено общежитие в городе Ржищев. Часть постройки полностью разрушилась. Среди погибших — водитель скорой, приехавший спасать людей.

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Дата публикации
Просмотры
4264
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