Во время тревоги не спустился в укрытие: в Киевской области с 5-го этажа достали тело еще одного погибшего (видео)

Погибший проигнорировал воздушную тревогу и не спустился в укрытие.

Количество жертв в результате российской атаки дронами по Киевской области выросло до четырех. В Ржищеве с пятого этажа разрушенного общежития достали тело 40-летнего мужчины.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Известно, что погибший работал водителем. После объявления воздушной тревоги ночью 22 марта мужчина не спустился в укрытие.

Под завалами дома продолжают искать людей. Судьба еще четырех жителей неизвестна.

Фото: Андрей Небитов

Напомним, в ночь на 22 марта российская армия атаковала Киевскую область беспилотниками. Все восемь БПЛА уничтожила украинская противовоздушная оборона. Однако обломками было повреждено общежитие в городе Ржищев. Часть постройки полностью разрушилась. Среди погибших — водитель скорой, приехавший спасать людей.

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