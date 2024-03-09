Во время спора с женой взорвал гранату: в Киевской области погиб мужчина

В Киевской области в селе Дерновка Барышевской общины, 7 марта, 58-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

По данным правоохранителей, между супругами вспыхнул конликт, во время которого мужчина достал взрывное устройство из кармана. Взрывчатку мужчина нашел после деоккупации территории.

"В доме полицейские обнаружили тело мужчины, который погиб в результате взрыва гранаты Ф-1. Кроме того, женщина погибшего с полученными осколочными ранениями доставлена в больницу", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство".

Ранее мы писали, что в Киевской области мужчина получил противопехотную мину и хотел взорвать дом с полицейскими.

Читайте также: