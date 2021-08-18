Во время репетиции военного парада в Киеве полиция задержала водителя с пистолетом

Во время репетиции военного парада в Киеве полиция задержала водителя с пистолетом

Мужчина демонстративно перезарядил пистолет на глазах у полицейских, которые перекрывали проезд.

В среду, 18 августа, во время проведения репетиции военного парада ко Дню Независимости в Киеве водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал требования патрульных о запрете проезда.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, натолкнувшись на перекрытие дороги, он вынул предмет, похожий на оружие, и демонстративно перезарядил его.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Большой Васильковской и Саксаганского. На следующем перекрестке транспортное средство остановили, мужчину задержали и разоружили. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции.

В патрульной полиции обратились к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к временным мероприятиям по перекрытию улиц во время проведения репетиций парада по случаю 30-й годовщины Независимости.

Напомним, что всего на Крещатике запланировано проведение трех репетиций, следующие состоятся 20 и 22 августа. В эти дни с 15:30 до 1:15 будет временно ограничено движение и изменены маршруты общественного транспорта.

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